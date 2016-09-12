Аудио уроки (аудиокурс) польского языка

Изучать иностранный язык, даже очень похожий на Ваш родной, лучше всего с носителем языка. Ведь только так Вы будете слышать правильное произношение и привыкать к разговорной речи. Однако не всегда есть возможность посещать курсы или занятия, пусть даже бесплатные. В таком случае Вам идеально подойдет аудиокурс польского языка для самостоятельного изучения. Слушать аудио уроки можно не отрываясь от своей привычной жизни: в метро, в машине, на кухне, в спротзале или в любом другом удобном для Вас месте, когда выдалась свободная минутка.

Мы подобрали для Вас самые эффективные по мнению бывалых студентов аудио уроки польского языка для самостоятельного изучения. Скачать аудиокурсы польского на нашем сайте Вы можете совершенно бесплатно!

«Простой польский» Плотникова О.В.

Наибольшей популярностью у студентов пользуется аудиокурс Плотниковой О.В. «Простой польский». Курс предназначен для тех, кто только начинает изучение языка. Помимо аудио уроков курс содержит и текстовые материалы, которые способствую лучшему усвоению материалов. Если Вы решили изучить польский язык самостоятельно, тогда начать стоит именно с пособия «Простой польский». Скачать Курс

«Польский с нуля» Мочалова Т.С.

Еще один хороший аудиокурс польского для начинающих пособие Мочаловой Т.С. с говорящим названием «Польский с нуля». Помимо аудиоуроков в курс входят и текстовые материалы, которые помогут овладеть письменной речью и чтением. Скачать Курс

«Польский для всех. Читай. Слушай. Говори» Пальянова Г.В, Пальянова И.В, Борисевич Е.В.

Еще один заслуживающий доверия курс — «Польский для всех». Пособие станет незаменимым помощником тем, кто только начинает изучать азы польского языка. Помимо аудио уроков Вы найдете тексты разных уровней сложностей. В конце каждого текста есть польско-русский словарь. С помощью этого курса Вы не только научитесь разговорной речи, но также освоите грамматику. Скачать Курс







«Разговорный польский в диалогах» Ермола В.И.

Большой популярностью пользуется также аудиокурс Ермолы В.И. «Разговорный польский в диалогах». Идеально подойдет для самостоятельного овладения разговорной польской речью. В курс входят аудио файлы и учебник. Скачать Курс

«Hurra!!! po polsku 1» Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz