Аудио уроки (аудиокурс) польского языка

Изучать иностранный язык, даже очень похожий на Ваш родной, лучше всего с носителем языка. Ведь только так Вы будете слышать правильное произношение и привыкать к разговорной речи. Однако не всегда есть возможность посещать курсы или занятия, пусть даже бесплатные. В таком случае Вам идеально подойдет аудиокурс польского языка для самостоятельного изучения. Слушать аудио уроки можно не отрываясь от своей привычной жизни: в метро, в машине, на кухне, в спротзале или в любом другом удобном для Вас месте, когда выдалась свободная минутка.
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«Простой польский» Плотникова О.В.
«Польский с нуля» Мочалова Т.С.
«Польский для всех. Читай. Слушай. Говори» Пальянова Г.В, Пальянова И.В, Борисевич Е.В.
«Разговорный польский в диалогах» Ермола В.И.
«Hurra!!! po polsku 1» Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz
Желаем Вам успехов в обучении!
«Hurra!!! po polsku 2» Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz
«Польский за 1 час» Аудиокурс польского
Желаем Вам успехов в обучении!