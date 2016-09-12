Аудио уроки (аудиокурс) польского языка

12 сентября 2016

Изучать иностранный язык, даже очень похожий на Ваш родной, лучше всего с носителем языка. Ведь только так Вы будете слышать правильное произношение и привыкать к разговорной речи. Однако не всегда есть возможность посещать курсы или занятия, пусть даже бесплатные. В таком случае Вам идеально подойдет аудиокурс польского языка для самостоятельного изучения. Слушать аудио уроки можно не отрываясь от своей привычной жизни: в метро, в машине, на кухне, в спротзале или в любом другом удобном для Вас месте, когда выдалась свободная минутка.

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Мы подобрали для Вас самые эффективные по мнению бывалых студентов аудио уроки польского языка для самостоятельного изучения. Скачать аудиокурсы польского на нашем сайте Вы можете совершенно бесплатно!

«Простой польский» Плотникова О.В.

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Наибольшей популярностью у студентов пользуется аудиокурс Плотниковой О.В. «Простой польский». Курс предназначен для тех, кто только начинает изучение языка. Помимо аудио уроков курс содержит и текстовые материалы, которые способствую лучшему усвоению материалов. Если Вы решили изучить польский язык самостоятельно, тогда начать стоит именно с пособия «Простой польский».

 

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«Польский с нуля» Мочалова Т.С.

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Еще один хороший аудиокурс польского для начинающих пособие Мочаловой Т.С. с говорящим названием «Польский с нуля». Помимо аудиоуроков в курс входят и текстовые материалы, которые помогут овладеть письменной речью и чтением.

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«Польский для всех. Читай. Слушай. Говори» Пальянова Г.В, Пальянова И.В, Борисевич Е.В.

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Еще один заслуживающий доверия курс — «Польский для всех». Пособие станет незаменимым помощником тем, кто только начинает изучать азы польского языка. Помимо аудио уроков Вы найдете тексты разных уровней сложностей. В конце каждого текста есть польско-русский словарь. С помощью этого курса Вы не только научитесь разговорной речи, но также освоите грамматику.

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«Разговорный польский в диалогах» Ермола В.И.

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Большой популярностью пользуется также аудиокурс Ермолы В.И. «Разговорный польский в диалогах». Идеально подойдет для самостоятельного овладения разговорной польской речью. В курс входят аудио файлы и учебник.

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«Hurra!!! po polsku 1» Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz

Для начального изучения польского языка подойдет и первая часть трилогии «Hurra! po polsku». Авторы тщательно проработали занятия, подобрали тексты и аудиофайлы специально для новичков. Изучать польский с аудио уроками «Hurra! po polsku» можно самостоятельно дома. В курс входит учебник, рабочая тетрадь с заданиями и аудио уроки.

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«Hurra!!! po polsku 2» Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz

Для более опытных студентов предлагается вторая часть трилогии «Hurr!a po polsku». Как и в первом курсе, студентам предлагается учебник, рабочая тетрадь и аудио уроки. Материалы подобраны таким образом, что скучно и просто не будет! Пособие подходит для самостоятельной работы.

Скачать Учебник и Тетрадь Скачать Аудио
 

«Польский за 1 час» Аудиокурс польского

Аудиокурс для начинающих, который позволит в кратчайшие сроки выучить польскую лексику. Благодаря этому самоучителю Вы быстро научитесь общаться простыми короткими предложениями. Вас ждет 100 уроков, рассчитанных на уровень знаний А1-А2. В пособие входят только аудио файлы.

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Желаем Вам успехов в обучении!

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